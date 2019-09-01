ليبيا – صرّح رئيس مجلس محفظة ليبيا للاستثمار السابق محسن دريجة أنّ الخردة تدخل في إطار صناعة الحديد والصلب ثاني أحد البدائل المالية للاقتصاد الليبي وتتركز في مدينة مصراتة وتهريبها بالشكل العشوائي رفع كلفة الإنتاج وجعل البلد يدور في حلقة مفرغة بين اختلال العرض والطلب.

دريجة قال في تصريحات لموقع “اندبندنت عربية” أمس الأول إن ليبيا تستورد حاجاتها من الأسلاك والأبراج الكهربائية والسيارات بالعملة الصعبة ليقع في ما بعد الاستلاء عليها وبيعها لمهربي الخردة وهي ما زالت في طور الإستخدام ما يدفع الجهات العامة إلى إعادة توريدها.

ولفت إلى أن تجارة الخردة أضحت مصدر رزق للمهربين فانخفاض قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية رفع الطلب عليها لا سيما أنها تُحتسب بالعملة الصعبة فالطن الواحد يرواح بين 200 و250 دولاراً أميركياً ،حسب قوله.