إسبانيا – أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، قائمة لاعبيه لمباراته أمام مضيفه فياريال اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتضمن القائمة أسماء 19 لاعبا هم:

لحراسة المرمى: نافاس – كورتوا – ألتوبي.

لخط الدفاع: كارفاخال – ميليتاو – راموس – فاران – مارسيلو – أودريوزولا– ميندي.

لخط الوسط: كروس – مودريتش – كاسيميرو – فالفيردي.

لخط الهجوم: بنزيما – بيل – فاسكيز – فينيسيوس – يوفيتش.

بينما سيغيب عن الفريق الملكي في مباراة اليوم التي ستقام على ملعب “لاسيراميكا” كل من: ناتشو فيرنانديز، إيسكو، إبراهيم دياز، إيدين هازارد، ماركو أسينسيو، ماريانو دياز، خاميس رودريغيز.

ويحتل ريال مدريد المركز الثامن في جدول ترتيب الليغا برصيد 8 نقاط، بينما يشغل فياريال المركز الخامس عشر على سلم ترتيب الدوري برصيد نقطة واحدة فقط.

المصدر: وكالات