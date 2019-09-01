بغداد – علقت السفارة الأميركية في بغداد اليوم الأحد على محتوى قناة “الحرة” التي تبث للعراق تحت مسمى “الحرة عراق”، بعد يوم على بث تحقيق يتحدث عن “الفساد في المؤسسات الدينية العراقية”.

وذكر بيان للسفارة أن “وزارة الخارجية لا تملك سلطة رقابية على محتوى قناة “الحرة” التي تتناول بشفافية وحيادية، القضايا الهامة في المنطقة والسياسات الأمركية، مع الحرص على عرض كافة وجهات النظر بشأن القضايا التي تهم المتابعين”.

وأضافت السفارة أن “وزارة الخارجية والسفارات الأميركية حول العالم لا تملك سلطة رقابية على محتوى البرامج في “الحرة”.

وأشارت إلى أن “للحكومة العراقية حق الرد ومساءلة “الحرة” على أي تقرير ترى أنه تضمن معلومات غير دقيقة أو بعيدة عن المهنية، أو تتعارض مع السياسات الأميركية”.

يذكر أن قناة الحرة بثت أمس السبت ضمن برنامج “الحرة تتحرى”، تحقيقا عن الفساد في المؤسسات الدينية في العراق، حمل عنوان “أقانيم الفساد المقدس في العراق”.

وبعد التغييرات التي أجريت في “الحرة” قبل عام تقريبا، تثير القناة الأميركية الجدل في الأوساط الحكومية العراقية وتحديدا الشيعية، التي تعتبر أن محتواها “يستهدف الحشد الشعبي والأحزاب الشيعية”.

المصدر: RT