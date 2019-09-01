ليبيا – أصدرت الشركة العامة للكهرباء بياناً اليوم الأحد بشأن زيادة ساعات طرح الاحمال ، مؤكدةً على سعيها لاستقرار الشبكة الكهربائية في ظل ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة العالية.

الشركة أشارت في بيانها والذي تلقت المرصد نسخة منه إلى خروج بعض وحدات التوليد عن الخدمة والتي أهمها الوحدات الغازية الاولى والخامسة والسادسة والسابعة بإجمالي 250 ميجا وات بسبب انسداد مصفيات الهواء نتيجة تصاعد الادخنة من مكب القمامة الملاصق لمحطة جنوب طرابلس.

ونوّهت الشركة إلى قيامها بمخاطبة الجهات الاعتبارية لمعالجة الموضوع،مضيفةً أن الوحدة البخارية الاولى في محطة الخليج والتي تم الخروج بها اضطرارياً لوجود تسريب مياه في مضخة تغذية الغلاية وفقد ما قيمته 260 ميجا إلى جانب خروج الوحدة الغازية الثالثة في محطة الخمس المتوقفة منذ حدوث الاظلام لحاجة الوحدة لصيانة عامة وفقد ما قيمته 130 ميجا وات.

وأوضح البيان أن الشركة فقدت 640ميجا وات من القدرات الانتاجية المتاحة،مشيرةً إلى حدوث زيادة العجز في الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية مع كثرة الاعتداءات على محطات التحويل وإرجاع التيار الكهربائي بالقوة مما تسبب في انخفاض تردد الشبكة ووضعها في حالة حرجة.

وأضافت أن تكرار خروج الوحدات الغازية الاولى والثانية والثالثة بمحطة الزاوية والثالثة في محطة أوباري أيام الخميس والجمعة والسبت وفقد ما قيمته 520 ميجاوات من القدرات المتاحة لتلك الوحدات زاد الوضع تعقيداً الى أن قارب الأمر الى حدوث إظلام في الشبكة.

وحذرت الشركة من تكرار الاعتداءات على محطات 220 بالمناطق ومراكز التحكم التي قد تؤدي الى حدوث إظلام في الشبكة،مطمئنة الجميع بأنه جاري العمل على تشغيل الوحدتين البخارية الاولى في محطة الخليج والغازية الثالثة في محطة الزاوي،متوقعةً الدخول بهماعلى الشبكة مساء اليوم الاحد وبالتالي تعزيز القدارات المتاحة للشبكة بما يقارب 400 ميجا وات،مؤكدةً أن المواطن سيلمس تحسن في اداء المنظومة الكهربائية اعتباراً من يوم غد الإثنين .