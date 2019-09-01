ليبيا – دعا رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إلى اجتماع تشاوري مع من وصفها مكتبه بـ ” النخب والفعاليات السياسية والثقافية والاجتماعية ” وذلك لصياغة رؤية وطنية مشتركة، تمكن البلاد من تجاوز الأزمة الراهنة.

ووفقاً لإيجاز صادر عن مكتبه الإعلامي فقد افتتح السراج اللقاء الذي عقد مساء اليوم السبت بأحد فنادق طرابلس بحضور أعضاء المجلس الرئاسي وبكلمة أشار فيها إلى ان البلاد تمر بمرحلة مفصلية، وتشهد ما أسماه ” صراعاً داخلياً تغذيه اطماع وأجندات خارجية ” .

وظهر في الصور كل من رئيس أركان الوفاق محمد الشريف وآخر منطقته العسكرية الوسطى محمد الحداد والغربية أسامة جويلي إضافة للقيادي بجماعة الإخوان المسلمين الليبية عبدالرزاق العرادي وعضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي ، مدير شركة صلتك القطرية طارق يوسف المقريف ومحمد على الضراط رئيس ” مكتب دعم السياسات ” وهو أحد الموالين لما كان يسمى ” مجلس شورى ثوار بنغازي الإرهابي” .

كما ظهر أيضاً الصحافي محمد بعيو ورئيس حزب الجبهة الوطنية ، محمد الضراط صهر المقريف المحسوب أيضاً على الإخوان ، ومحافظ المركزي في طرابلس الصديق الكبير والسفير السابق في روما ، الحالي لدى الاتحاد الاوروبي ، حافظ قدور ، وآمر غرفة العمليات محمد ابوشحمة وعدد من مستشاري السراج للشؤون المختلفة وبعض الوزراء المفوضين وكان من بين المستشارين تاج الدين الرزاقي مستشاره الأمني الخاص .

وقال السراج : ” انه على ضوء نتائج هذا الصراع تتشكل هوية وشكل الدولة، أما ان تكون دولة مدنية ديموقراطية تعددية مستقرة، أو تخضع ليبيا لحكم شمولي، وهذا ما لا يمكن قبوله فلا مكان لحكم العسكر، وكذلك لن نسمح بسيطرة التشكيلات المسلحة على مؤسسات الدولة وتكرار أخطاء الماضي “.

وطالب السراج الحضور بتقديم آرائهم وتصوراتهم لحلول عملية منطقية، لا تتجاهل ما يحدث اقليمياً ودولياً من تطورات، وقال : ” لا يجب ان ننتظر ما يعد في الخارج من قوالب بل يتوجب أن نكون مستعدين بمشروعنا الوطني ” .

وأشار السراج خلال اللقاءإلى مبادرته التي طرحها في يونيو الماضي !التي تتلخص في عقد ملتقى يجمع ” كل الليبيين ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء أو ارتكبوا انتهاكات وجرائم حرب، المؤمنين بالدولة المدنية ويرفضون عسكرة الدولة ” .

وكشف السراج أن الهدف من هذا الملتقى الذي يتحدث عنه هو التحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية، كما اكد انه مازال مصراً على ” دحر العدوان ” وتقديم المسؤولين عن ما وقع من انتهاكات جسيمة إلى القضاء قائلاً : ” لن تذهب دماء الشهداء سدى ” وذلك على حد تعبيره ، مؤكداً أن هذا اللقاء هو بداية لسلسلة من اللقاءات المماثلة ذات الهدف الوطني المشترك ، وفقاً لنص الإيجاز .

وبحسب المكتب الإعلامي للسراج فقد قدم الحاضرون وهم ممن وصفهم بـ ” مدارس فكرية وسياسية مختلفة ” افكار ورؤى اثرت الحوار اتسمت بالصراحة والشفافية، وكان بينها قواسم عديدة مشتركة تشكل في مجموعها نموذجا لمشروع وطني يشعر الليبيون جميعا انهم جزء منه، ويتطلعون إلى مستقبل ليبيا ومقومات الدولة المنشودة ، وذلك بحسب ذات الإيجاز .