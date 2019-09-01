ليبيا – شن عضو المؤتمر الوطني العام عن حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين محمود عبد العزيز هجوماً لاذعاً على الشخصيات التي حضرت الاجتماع الذي دعا له رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يوم أمس السبت في طرابلس .

ووصف عبدالعزيز في تدوينته له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك هذه الشخصيات بـ ” الوجوه التعيسة” التي ليس لديها مانع أن يحكم ليبيا أي طاغية، ولا يعنيهم سوى الظهور في المشهد.

وكشف عبدالعزيز إنه أبلغ قبل الاجتماع بحضور قيادات فاعلة فظن بأنه سيرى من وصفهم بـ ” الثوار والقادة الميدانيين ” الذين قال بأنهم ” فزعوا للدفاع عن العاصمة يوم 4 أبريل أو ممثلي الشهداء والجرحى أو القابعين تحت نيران طيران المتمرد أو من لهم حضور شعبي ولهم كلمة ولهم قاعدة شعبية ” لكنه تفاجئ بالعكس .

وفي منشور آخر ألحقه بمنشوره الأول ، إعتبر عبدالعزيز أن اجتماع الأمس هو بداية الخطة ( ب ) وفقاً لرأي بعض من حضروا الاجتماع وانزعجوا من الطرح ، وذلك بحسب قوله ، في ظل أنباء عن إستخدام البعض لغة وصفها بعض المتحمسين للحرب بـ ” الإنهزامية ” .

وأعرب عضو المؤتمر السابق عن تفاجئه بحضور بعض الشخصيات التي قال أنها كانت ومازالت تدعو لما أسماها ” سيطرة حفتر على طرابلس ” واصفاً السراج ومن معه بأنه فاقدون البوصلة تماما .

المرصد – متابعات