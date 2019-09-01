إسبانيا – خيّب أنطوان غريزمان آمال جماهير برشلونة، بعد فشله الذريع في إثبات وجوده كنجم يستطيع قيادة الفريق إلى الانتصارات، ومشاركته الباهتة في التعادل 2-2 أمام أوساسونا السبت، في الجولة الثالثة للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

وأنفق برشلونة 120 مليون يورو لضم غريزمان “عنوة” من فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، على أمل أن يصنع الفارق ويأخذ بيد بطل الدوري الإسباني نحو منصة التتويج الأوروبية مع نجم الفريق ليونيل ميسي، لكن الأخير غيبته الإصابة، في حين غيب سوء المستوى غريزمان رغم وجوده على أرض الملعب.

وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن أن اللاعب الفرنسي كان بالكاد يُلاحظ على أرض الملعب في مباراة أوساسونا، وأنه لمس الكرة ثلاثين مرة فقط خلال شوطي المباراة، وهو رقم سلبي سجله عام 2015 في مباراة ضد غرناطة.

وظهر غريزمان متراجعا في مباراتين من ثلاث خاضها البلوغرانا هذا الموسم في الليغا، حيث بدأ بمشاركة سلبية أيضا هُزم فيها برشلونة أمام مضيفه أتلتيك بلباو بهدف نظيف، في افتتاح مباريات الجولة الأولى من المسابقة.

وسجل غريزمان هدفين فقط في الجولة الثانية أمام ريال بيتيس، وهي المباراة الوحيدة التي فاز فيها برشلونة 5-2 بالدوري الإسباني هذا الموسم، مما ينبئ بأن الفريق مقبل على موسم عصيب، في ظل إصابة ميسي، وخيبة الأمل في النجم الفرنسي الذي كان متألقا في أتلتيكو مدريد.

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