إسرائيل – جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهده بضم جميع المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل، وذلك قبيل انتخابات الكنيست الشهر الجاري.

وقال نتنياهو في كلمة ألقاها اليوم الأحد في مستوطنة إلقانا: “بعون الرب، سنمد السيادة اليهودية إلى جميع المستوطنات كجزء من أرض إسرائيل وجزء من دولة إسرائيل”.

وجاء هذا التصريح تكرارا للوعد الذي سبق أن قدمه نتنياهو قبيل انتخابات الكنيست التي أجريت في أبريل الماضي، ما أتاح له حينئذ كسب مزيد من دعم الناخبين اليمينيين وسمح لحزبه “الليكود” بتحقيق فوز هش.

غير أن فشل جهود نتنياهو في تشكيل ائتلاف حاكم دفع البلاد نحو انتخابات جديدة، مما يضطر نتنياهو في هذه الظروف إلى اللعب مجددا بورقة المستوطنات لتوطيد قاعدة الناخبين.

المصدر: “رويترز”