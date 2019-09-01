انجلترا – يعد الاستثمار في الذهب من أنسب انواع الاستثمار في ظل ارتفاع اسعار وزيادة مكاسبة، ومحافظة على قيمة الأموال، أفضل السبل للاستثمار في الذهب :

أولًا- سبائك الذهب:

الاستثمار الأكثر تقليدية والمباشر هو السبائك الذهبية وتختلف قيمتها باختلاف وزنها وهي تناسب أكثر صغار المستثمرين ، ورغم ازدياد صعوبة حفظ السبائك مع زيادة وزنها وكميتها ، إلا أنها من أكثر أشكال الذهب محافظة على القيمة.

ثانيًا- صناديق الاستثمار:

يمكن الاستثمار في الذهب من خلال الصناديق الاستثمارية المتداولة في الذهب EFTS خيارا أكثر مرونة وهي عبارة عن صناديق استثمارية موجودة في البورصات العالمية وتشمل مجموعة متنوعة من المؤشرات الخاصة بالقطاع ككل.

ثالثًا- العملات الذهبية:

و وهو الخيار الأكثر مناسبة لهواة جمع العملات، ومن ضمنها العملات الذهبية ويدخل في تقييمها بالإضافة إلى وزنها ونوعية الذهب القيمة الفنية لها وندرتها أو تفردها وغالبا ما تباع بسعر أعلى من سعر سوق الذهب.

رابعُا- عقود المبادلة في الذهب:

عقود المبادلة في الذهب هي عقود غالبا ما تستخدم كوسيلة من البنوك المركزية لتوفير سيولة من احتياطاتها من الذهب.

خامسُا:الذهب الورقي

الذهب الورقي وهو احد أكثر الطرق الأكثر فعالية واقتصادية لشراء الذهب بشكل غير ملموس كحصص في الذهب تحسب على أساس الأونصة أو الجرام وغالبا ما تكون هناك نسبة ثابتة بين أوراق الذهب وما تمثله من الذهب المادي.

سادسًا- شهادات إيداع الذهب:

يمكن أيضا الاستثمار في الذهب من خلال شهادات إيداع الذهب وهي شهادات تصدر كبديل للذهب الفعلي تتيح للمستثمر شراء أو بيع الذهب بسعره المحدد يوميا من دون الحاجة إلى شراء الذهب أو تخزينه كما أنها تصدر بفئات متعددة من قبل بعض البنوك، وهي قابلة للاسترداد بقيمتها النقدية أو كسبائك ذهبية.

وكالات