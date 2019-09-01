ليبيا – نفى مصرف الوحدة قيامه بترجيع أي صكوك مقاصة مقدمة إليه من المصارف التجارية، مؤكداً أنه ملتزم بقبول كافة الصكوك المقدمة من المصارف التجارية وذلك تنفيذاً لتعليمات مصرف ليبيا المركزي.

إدارة مصرف الوحدة شددت وفقاً لمكتبها الاعلامي على أن الوضع المالي ممتاز ، مشيرةً إلى دور المصرف في النهوض بالاقتصاد المحلي.

وكان مصرف الوحدة قد أعلن لكافة عملائه في يونيو الماضي عن إطلاق خدمة الفيزا عبر الإنترنت حيث ستمكنهم من الاطلاع على رصيد البطاقة عبر الموقع الرسمي للمصرف.

كما قال المصرف إنه ومن خلال هذه الخدمة سيتمكن كافة المستفيدين من الخدمة الجديدة من الحصول على كشف حساب للبطاقة بالإضافة إلى ميزة تفعيل أو إلغاء أو إيقاف البطاقة في إطار تنمية البنية التحتية الإلكترونية في إشارة لممارسة أعماله بشكل متطور.

يذكر أن توضيح المصرف جاء نظراً لتداول بعض الأخبار غير الدقيقة من قبل بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الإجتماعي عن قيام مصرف الوحدة بترجيع صكوك المقاصة المقدمة عليه من المصارف التجارية الأخرى.