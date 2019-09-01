وخاض المنتخبان أولى مباريات المجموعة التي تضم أيضا ليتوانيا والسنغال، وتعد الأقوى في بطولة يأمل أكثر من منتخب فيها، بكسر هيمنة المنتخب الأميركي المتوج باللقب العالمي في النسختين الماضيتين.

واعتمد “الكنغر” على ماثيو ديلافيدوفا لاعب فريق كليفلاند كافالييرز المشارك في الدوري الأميركي للمحترفين، والذي أنهى المباراة مع 24 نقطة، وساهم في كبح المنتخب الكندي الذي دخل الربع الأخير متقدما، بعدما أنهى الأستراليون الشوط الأول لصالحهم بفارق 12 نقطة.

ورغم أن المنتخب الأسترالي يعد من المرشحين للتتويج باللقب هذا العام، لكن التاريخ يصب في عكس ما يأمل، اذ لم يسبق لأستراليا تخطي عتبة الدور ربع النهائي في 11 مشاركة سابقة في مونديال السلة.

ويبدأ المنتخب الأميركي الدفاع عن لقبه الأحد ضد الجمهورية التشيكية ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم أيضا تركيا واليابان.

ويخوض المنتخب الأردني مباراته الأولى الأحد ضد جمهورية الدومينيكان في المجموعة السابعة التي تضم أيضا فرنسا وألمانيا.