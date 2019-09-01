العراق – ذكر نشطاء في محافظة صلاح الدين اليوم الأحد، أن مخيما لعوائل عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي في قضاء الشرقاط التابع للمحافظة، قد تعرض للرشق بالقنابل اليدوية على أيدي مجهولين.

وقال النشطاء: “مجموعة من عوائل عناصر تنظيم “داعش” وصلت يوم أمس السبت إلى قضاء الشرقاط قادمة من مخيم حمام العليل في مدينة الموصل”، مبينين أن “11 باصا نقلت هذه العوائل من نينوى إلى صلاح الدين”.

وأضافوا أن “المخيم تعرض صباح اليوم لاعتداء بالقنابل اليدوية من قبل مجموعة مجهولة، دون وقوع أي إصابات في صفوف النازحين”.

وتلاقي عوائل “داعش” الرفض من بعض سكان المناطق المحررة، كما يرفض بعض الساسة إسكانهم، بينما هناك من يطالب بحمايتهم من العمليات الانتقامية.

المصدر: RT