العراق – نمت صادرات العراق النفطية بنسبة 1.04 بالمئة على أساس شهري، خلال أغسطس/ آب الماضي، مقارنة مع الشهر السابق له إلى 111 مليون و706 ألف برميل.

وقالت وزارة النفط العراقية في بيان، الأحد، إن صادرات النفط الخام من البلاد، صعدت من 110.548 مليون برميل في يوليو/ تموز 2019.

وبلغت إيرادات مبيعات النفط العراقي خلال أغسطس، 6.341 مليارات دولار، مقارنة مع 6.692 مليارات دولار في يوليو/ تموز الماضي.

يأتي تراجع الإيرادات على الرغم من ارتفاع كمية البيع، إلى هبوط سعر برميل النفط الشهر الماضي ليبلغ 56.77 دولارا، مقارنة مع 60.5 دولارا في يوليو.

وقال عاصم جهاد، المتحدث باسم وزارة النفط، إن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام، من الحقول النفطية وسط وجنوب العراق، بلغت 107.520 ملايين برميل، خلال الشهر الماضي.

بينما مجموع الكميات المصدرة من حقول كركوك، عبر ميناء جيهان التركي، نحو 3.253 ملايين برميل؛ فيما بلغت الكميات المصدرة من حقل القيارة 928.9 ألف برميل.

وبلغ المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة 3.468 ملايين برميل، ومن حقل جيهان 105 آلاف برميل، فيما كان المعدل اليومي من حقل القيارة 30 ألف برميل.

والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية، بمتوسط إنتاج 4.7 ملايين برميل يوميا.

وكالات