العراق – اعلنت وزارة الزراعة، ان معدل انتاج مشاريع الدواجن من بيض المائدة واللحوم البيضاء في الديوانية ، يكفي لسد الحاجة المحلية للمحافظة والمحافظات المجاورة لها للعام الحالي.

وقال مدير زراعة الديوانية صفاء الجنابي بحسب بيان للوزارة ، ان معدل انتاج بيض المائدة في المحافظة شهد زيادة كبيرة خلال العام الحالي، وصلت الى الاكتفاء الذاتي من الحاجة المحلية للمحافظة وعدد من المحافظات المجاورة.

وأضاف الجنابي ان نسب الانتاج تصل الى اكثر من الف وثمانمئة صندوق بيض مائدة في اليوم ، عن طريق عدد من المشاريع الكبيرة المنتشرة في المحافظة، فضلا عن انتاج فروج اللحم واللحوم البيضاء وبيض التفقيس.

وتابع انه تم تزويد المربين ومشاريع الدواجن بكميات كبيرة من اللقاحات البيطرية والاعلاف المدعومة منها، استنادا الى توجيهات وزير الزراعة ، مشيرا الى وجود كميات كبيرة من الشعير العلفي لهذا الموسم تكفي لسد حاجة المحافظة، سيتم توزيعها على المربين خلال الفترة المقبلة وبأسعار مدعومة.

المصدر : واع