أمير الكويت إلى الولايات المتحدة في “زيارة خاصة” قبيل لقاء ترامب

أمير الكويت إلى الولايات المتحدة في “زيارة خاصة” قبيل لقاء ترامب

الكويت – أعلنت الكويت، الإثنين، أن أمير البلاد، صباح الأحمد الجابر الصباح، غادر إلى الولايات المتحدة في زيارة خاصة لم تحدد طبيعتها، وذلك قبيل لقاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الخميس.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، اليوم، “غادر أرض الوطن صباح الیوم أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح متوجھا إلى الولایات المتحدة الصدیقة في زیارة خاصة”.

وأضافت: “ثم یتوجه إلى واشنطن في زیارة رسمیة یجري خلالھا مباحثات رسمیة مع ترامب، الخمیس”.

والجمعة، أعلن البيت الأبيض، أن ترامب سيستقبل أمير الكويت بواشنطن، في 12 سبتمبر/أيلول الجاري؛ حيث من المتوقع بحث “التطورات في المنطقة، والتعاون الأمني الثنائي، ومسائل محاربة الإرهاب”.

وخلال الأيام الماضية، انتشرت شائعات حول صحة أمير البلاد على مواقع التواصل الاجتماعي، اضطرت رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، للخروج للإعلام والتأكيد على تواصله مع الأمير صباح، وتمتعه بصحة جيدة.

وفي 18 أغسطس/آب الماضي، قال الديوان الأميري إن أمير البلاد، تعافى من “عارض صحي تعرض له، بعد فحوصات طبية تكللت نتائجها بالنجاح” دون تفاصيل.

الأناضول