أول مناورات بحرية من نوعها بين الولايات المتحدة ودول “آسيان”

أول مناورات بحرية من نوعها بين الولايات المتحدة ودول “آسيان”

تايلاند – انطلقت اليوم الاثنين، مناورات بحرية هي الأولى من نوعها بين الولايات المتحدة ودول رابطة آسيان، في إطار مناورات مشتركة تمتد إلى بحر الصين الجنوبي.

وتشارك ثماني سفن حربية وأربع طائرات وأكثر من ألف عسكري من الولايات المتحدة وعشر دول من جنوب شرق آسيا، في التدريبات التي تبدأ من قاعدة “ساتاهيب” البحرية وتنتهي في سنغافورة، وتستمر خمسة أيام.

وقال الأدميرال جوي تينش، الذي يشرف على التعاون الأمني للبحرية الأمريكية في جنوب شرق آسيا، إن المناورات “ترسي أمنا بحريا أكبر على أسس قوة آسيان وقوة الروابط البحرية بيننا وقوة إيماننا المشترك في منطقة حرة ومفتوحة في الهند-المحيط الهادئ”.

وتعرضت المناورات المشتركة لانتقادات لإشراكها البحرية البورمية في خطوة نادرة، رغم فرض واشنطن عقوبات على كبار قادة الجيش البورمي على خلفية أزمة الروهينغا.

وتأتي المناورات وسط توترات بين بكين ودول جنوب شرق آسيا على خلفية بحر الصين الجنوبي، الذي تطالب بأجزاء منه كل من بروناي وماليزيا وفيتنام والفلبين.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن المناورات جاءت في توقيت لا تزال فيه سفينة مراقبة صينية ترابط في المياه التي تطالب بها فيتنام، ما دفع البنتاغون الأسبوع الماضي لاتهام بكين بالسعي “لانتهاك النظام الدولي القائم على قواعد في منطقة الهند-المحيط الهادئ”.

المصدر : “أ ف ب”