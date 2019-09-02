فيينا – افاد بيير كرينبول، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا” إنها لن تصمت أمام محاولات نزع شرعية حقوق اللاجئين والاعتراف بهم، مؤكدا أنها ليست وكالة لتقديم الخدمات فقط.

وجاء ذلك خلال افتتاحه يوم الأحد، العام الدراسي في 169 مدرسة تابعة لوكالة “الأونروا” في الأردن، تقدم خدماتها لحوالي 118 ألف طالب وطالبة.

وأشار كرينبول إلى وجود “زيادة في مستوى التمويل من بعض الدول… 43 دولة زادت مساعداتها لأونروا”، بعد أن قطعت الولايات المتحدة مساعداتها بقيمة 360 مليون دولار سنويا العام الماضي.

وأكد أن الوكالة الأممية “تقاتل للحفاظ على الحياة التعليمية للاجئين الفلسطينيين”، مشيرا إلى أنه “لا توجد نية لتقليص الخدمات والوكالة مستمرة في تحسين المدارس والخدمات في المخيمات”.

وقال: “أونروا ليست وكالة تقدم الخدمات فقط بل تدافع عن حقوق اللاجئين ولن نصمت أمام أي محاولات لنزع شرعية حقوق اللاجئين والاعتراف بهم.. لم أر أي لاجئ يطالب بمزيد من المساعدات مقابل التنازل عن حقوقه والاعتراف بحقه العادل.”

المصدر: وكالات