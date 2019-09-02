ليبيا – أعلن أعضاء وموظفي هيئة الرقابة الإدارية في بياناً لهم اليوم الاثنين تعليق العمل حتى يتم الإفراج الفوري عن رئيس الهيئة الموقوف عبد السلام الحاسي واستيضاح ماهية ماحصل والاثار المترتبة عليه.

أعضاء وموظفي الهيئة طالبوا في بيانهم والذي تلقت المرصد نسخة منه الجهات المختصة بإيضاح ما تم من إجراء بتقييد حرية رئيس الهيئة عبد السلام الحاسي،مؤكدين على إستمرارهم في أداء دورهم الوطني في مكافحة الفساد والمساهمةفي بناء الدولة وأن أيديهم مدودة لكل وطني للضرب بيد منحديد على كل مفسده.

وقال أعضاء وموظفي الهيئة في بيانهم:”إننا نحن أعضاء وموظفي هيئة الرقابة الإدارية نؤكد بأن ماورد في التقرير السنوي من ملاحظات ومخالفات هي حصيلة مجهودات أعضاء وموظفي الهيئة بكامل إداراتهاوفروعها وتتحمل المسؤولية الجماعية عما ورد به وهو مؤيد بالمستندات التي تؤكد ماورد به من تجاوزات ومخالفات”.

وأكد البيان على أن المساس بالهيئة وقيادتها من خلال القيام باستدعاء رئيس الهيئة وتقييد حريته من قبل جهات لا يخولها القانون وإتخاذ مثل هذه الإجراءات يعتبر مساس بهيبة الدولة ومؤسساتها ودون الرجوع إلى السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب.

أعضاء وموظفي الهيئة أوضحوا في بيانهم أن هيئة الرقابة الإدارية من الجهات السيادية في الدولة والتي أوكل إليها محاربة الفساد ورصد المخالفات والتجاوزات التي ترتكبها الحكومة والجهات التابعة لها من خلال قانون إنشاؤها.