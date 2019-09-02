السعودية – اكدت السعودية، الإثنين، إن أولى طلائع الجسر الجوي انطلقت إلى السودان بمواد إيوائية وطبية تزن 116 طنا، لإغاثة المناطق المتضررة من السيول والأمطار في البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (رسمية)، إن طائرتين انطلقتا كأولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي إلى السودان، دون توضيح عدد الطائرات التي ستشارك في الجسر.

وأوضحت أنه “سيتم تقديم المساعدات الإغاثية للمناطق المتضررة بالسودان، وتشمل ألف خيمة، و 6 آلاف بطانية، و ألفي بساط وأجهزة رش مزودة بالمبيدات اللازمة لمنع انتقال الأوبئة ومواد ومحاليل طبية تزن 5 أطنان”.

كما تشمل توزيع 1500 سلة غذائية للمحتاجين، تزن 111 طنا.

والسبت، وصلت إلى العاصمة الخرطوم، أول طائرة قطرية تحمل 65 طنا من المواد الإغاثية، للمتضررين من السيول والأمطار في السودان.

وسبقها بيوم وصول أول طائرة كويتية تحمل 40 طنا من المواد الإغاثية، إلى الخرطوم للسبب ذاته.

وأعلنت وزارة الصحة السودانية ارتفاع ضحايا السيول والأمطار التي اجتاحت البلاد، منذ مطلع أغسطس/آب الجاري، إلى 62 وإصابة 98 آخرين، وتأثر 17 ولاية بالأمطار والسيول من أصل 18 ولاية.

ومنذ مطلع أغسطس، تشهد معظم الولايات السودانية أمطارا وسيولا غزيرة، أدّت إلى انهيار منازل، كما أدّت إلى قطع الطريق الرئيس الرابط بين الخرطوم ومدينة الأبيض.

ومن المتوقع أن يستمر موسم الأمطار حتى أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مع هطول أمطار أعلى من المتوسط في التوقعات، فيما لا يزال احتمال حدوث فيضانات مفاجئة مرتفعا.‎

الأناضول