ليبيا – أعرب أشرف الشح عضو الحوار السابق عن تفاجئه مما بلغه عن اجتماع مجلس وزراء حكومة الوفاق المنعقد بتاريخ 18 أغسطس.
الشح قال في تصريحات لقناة “ليبيا الأحرار” إن هذا الاجتماع تم بعد عودة فائز السراج ومستشاره الأمني تاج الدين الرزاقي من إجازتهما في لندن والقاهرة ليباشرا ممارسة اللف والدوران بحسب تعبيره.
ونقل الشح عن السراج قوله في مستهل الاجتماع :”يجب أن نفكر في كيفية الوصول إلى السلام وإنهاء الحرب وتقديم تنازلات سلام مؤلمة وتحدث السراج تحدث وكأنه هو من بدأ الحرب وبأنه هو من يملك قرار إنهائها كما أنه طلب من وزرائه طرح تصورات للسلام لأن الحرب طالت ويجب الخروج منها بأقل خسائر”.
وأكد على أن وزير الداخلية فتحي باشاغا كان أول من اعترض على هذا الطرح واعتبره استهانة بدماء من يقاتلون في الميدان.