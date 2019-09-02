فرنسا – أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم الاثنين، أن لاعب وسطه بول بوغبا، انسحب من مباراتي المنتخب ضد نظيريه الألباني والأندوري، ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020، بسبب إصابة في الكاحل.

وبات بوغبا رابع لاعب ينسحب من تشكيلة منتخب “الديوك” بسبب الإصابة، بعد مهاجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، وجناح برشلونة الإسباني، عثمان ديمبيلي، ومدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، إيميريك لابورت.

ومنح غياب بوغبا الفرصة لانضمام الغندوزي البالغ عمره 20 عاما إلى تشكيلة المدرب، ديدييه ديشان، للمرة الأولى.

وتلتقي فرنسا مع ألبانيا وأندورا، في 7 و10 سبتمبر على ملعب “ستاد دو فرانس” في سان دوني في ضواحي العاصمة باريس، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من منافسات المجموعة الثامنة.

وتتصدر فرنسا المجموعة برصيد تسع نقاط من ثلاثة انتصارات وخسارة واحدة، بفارق الأهداف أمام تركيا، وإيسلندا، وثلاث نقاط أمام ألبانيا الرابعة، فيما تحتل مولدافيا المركز الخامس برصيد ثلاث نقاط، أمام أندورا الأخيرة من دون رصيد.

المصدر: وكالات