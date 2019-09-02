القوات اليمنية تستعيد “عزّان” بشبوة بعد ساعات من سيطرة الانفصاليين

القوات اليمنية تستعيد “عزّان” بشبوة بعد ساعات من سيطرة الانفصاليين

اليمن – استعادت القوات الحكومية مدينة عزّان في شبوة (جنوبي اليمن)، الاثنين، بعد ساعات من سيطرة الانفصاليين عليها.

وذكرت مصادر محلية في عزّان، أن تعزيزات حكومية دخلت المدينة (جنوب شرق المحافظة) بعد مواجهات مع قوات الانتقالي الانفصالي التي يقودها (البوحر) والتي أُجبرت على الخروج، بعد سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.

وأضافت أن تعزيزات القوات الحكومية جاءت بعد ساعات من دخول 14 عربة تحمل مسلحين إلى المدينة.

وأفاد مصدر ميداني ان القوات الحكومية استدرجت قوات النخبة التابعة للانتقالي، وسيطرت على أغلب العربات التي دخلت المدينة.

وفي وقت سابق اليوم، قالت مصادر محلية في محافظة شبوة إن قوات المجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم إماراتيا سيطرت على “عزان” ثاني أكبر مدن المحافظة.

وأضافت المصادر للأناضول أن القوات الانفصالية دخلت صباح الإثنين بعدد من العربات وعشرات المسلحين إلى عزان، وتفصل بين مدينة عتق (مركز المحافظة) وميناء بلحاف لتصدير النفط والغاز الذي لا يزال تحت سيطرة القوات الحكومية.

ولا تزال مواجهات دائرة في منطقة الروضة المجاورة لعزان، بينما تسعى القوات الانفصالية للتوسع شمالا باتجاه مركز المحافظة، الذي فشلت في السيطرة عليه مطلع الأسبوع الماضي.

الأناضول