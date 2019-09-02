ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن اجتماع رئي المجلس الرئاسي فائز السراج بمن يسميهم بالنخب السياسية والثقافية ماهو إلا محاولة جديدة من قبلهم للخروج من المشهد السياسي بعد ان تيقنوا جميعاً أن العالم تخلى عنهم وأن وجودهم في طرابلس لن يستمر طويلاً وانهم لامحالة ذاهبون إلي احد مصيرين لا ثالث لهما.

امغيب أشار في تدوينه له عبر صفحته الشخصيه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن المصير الذي ينتظرهم اما انتقام المليشيات المتوقع في أي لحظة أو وقوعهم في أيدي الجيش قريباً إذا أستمر الحال على ماهو عليه.

ويروى أن السراج لن يتوقف ومستشاريه عن البحث عن حلول ولو كانت تلفيقية قد تخرجهم من مازقهم الكبير الذي هم فيه الآن،مبدياً استغرابه من افتتاح السراج لإجتماع ما اسماهم بالنخب بقوله انه مستمر في دحر العدوان على العاصمة وهو يعلم كما نخبه والشعب الليبي يعلمون أنه ليس عدوان إنما تخليص العاصمة طرابلس من مسمى مليشيات الذي يفترض ان لايجد له مكان في عقل أي نخبوي سياسياً كان ام ثقافي.

وقال إن كل هذه المحاولات التي يقوم بها السراج تعد نوع من العبث الذي لن يوصلهم إلى نتيجة لسبب بسيط وهو أن تنظيم جماعة الإخوان المسلمين المسيطر على العاصمة طرابلس يرفض تماماً أي فكرة قد تخرجهم من المشهد السياسي ولا يهمهم في سبيل ذلك التضحية بأي شيء حتى ولو كان السراج نفسه وفقاً لقوله.