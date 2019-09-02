ليبيا – بحث وزير المواصلات المكلف سبل دعم مطار مصراتة الدولي في ظل الأزمة الحالية وذلك دعماً للمطار وللوقوف على احتياجاته العاجلة وحلحلة بعض الاشكاليات التي تعيق إدارته والجهات العاملة فيه من تقديم خدماتها للشركات الناقلة والمواطن .

ووفقاً لما أعلنه المجلس البلدي مصراتة وبناءً على طلبه ، فقد استقبل هشام بوشكوبوات وكيل وزارة المواصلات وهو الوزير المكلف بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس صباح اليوم الاثنين ا محمد التومي عضو المجلس البلدي، والذي رافقه كل من مصطفى الدلنسي مدير مكتب المشروعات بالبلدية، و هشام الجمل من المكتب ذاته، و عادل قزيط مدير مطار مصراتة الدولي، كما حضر الاجتماع محمد بيت المال مدير مصلحة المطارات.

حيث ناقش الحضور الاحتياجات العاجلة التي يتطلب توفيرها في ظل توقف العمل بمطار معيتيقة وتحويل رحلاته رسمياً إلى مطار مصراتة، مما يتطلب تكاثف جهود الجميع وفقاً لبيان صحافي صادر عن البلدية.

وكانت مصلحة الطيران المدني بحكومة الوفاق قد أعلنت عقب الإجتماع تعليق العمل بمطار معيتيقة في طرابلس من اليوم لحين إشعار آخر على أن تنقل شركات الطيران عملياتها التشغيلية لمطار مصراتة الدولي .

وأعادت فكرة إغلاق معيتيقة للإذهان فترة بقاء العاصمة بدون مطار بعد تدمير مطار طرابلس الدولي على يد تحالف قاده المعاقب دولياً صلاح بادي قبل تفعيل معيتيقة ضمن ماعُرف بعملية فجر ليبيا التي يُتهم وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا من قبل خصومه بأنه أحد أهم مدبريها وهي التهمة التي ينفيها الأخير .

وبالعودة الى الاجتماع فقد تخلله اتصال هاتفي من باشاآغا نفسه ومدير عام شركة الشروق للمناولة، وقد أكدا بدورهما على تكثيف العمل وزيادة عدد العناصر العاملة بالجوازات، وأمن المنفذ، وأعمال المناولة، بما يواكب حركة الطيران بمطار مصراتة كلّ حسب إختصاصه .

ومن جهته إتهم اللواء ” مبروك الغزوي ” آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية ” مليشيات مصراتة ” والمتحالفين معها وعلى رأسهم باشاآغا باستهداف مطار معيتيقة بهدف نقل الحركة الجوية لمطار مدينتهم وذلك لعدة اسباب منها رغبتهم في السيطرة على حركة المسافرين والمسؤولين وكذلك منح مطار مصراتة صبغة أكثر مدنية بهدف التغطية على الانشطة التركية المعادية ، وذلك على حد قوله وتعبيره .

كما أتفق في الإجتماع على إجراءات تنفيذية عاجلة لتحسين الخدمات وسرعة استكمال المشاريع المتعاقد عليها، وقد أكد التومي على أن الأمر يحتاج إجراءات استثنائية، وتسخير كل الإمكانيات من قبل الوزارة وإداراتها والجهات ذات العلاقة، على أن يكون هناك تواصل مستمر في هذا الشأن وبما يُمكن من تقديم الخدمات بالشكل المطلوب وفي الوقت المناسب.

وفي ذات الإجتماع إتفق الحضور على تحديد اجتماع لاحق بحضور إدارة مطار مصراتة الدولي، والمجلس البلدي، ومصلحة المطارات، وجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، لمراجعة وتفعيل بعض العقود المبرمة والاستفادة منها في تحسين وتطوير مستوى الخدمات بالمطار.