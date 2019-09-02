روسيا – أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الشغف المشترك برياضة الجودو بينه وبين رئيس منغوليا خالتماغين باتولغا، يسمح لهما بالتناغم على موجة واحدة والحفاظ على حوار فعال.

وقال لصحيفة Odriyn Sonin المنغولية، إن المصالح المشتركة وطريقة التفكير المتماثلة ساعدت بشكل بناء في معالجة القضايا الملحة، وتحقيق النجاح في تنفيذ المشاريع الواعدة.

وأوضح بوتين أن الجودو بالنسبة له ليست مجرد رياضة وحسب، إذ أن الفنون القتالية تعزز قوة الإرادة لدى ممارسها، وتعلمه احترام الآخرين، وتعطيه القدرة على تحمل الضربات.

واعتبرت صحيفة “إلموندو” الإسبانية في أغسطس الفائت أن الرئيس الروسي وهو في السادسة والستين من عمره يبدو أصغر من عمره بـ10 أعوام على الأقل، وقالت إن بوتين حافظ على لياقته وشبابه حتى وهو في سن الـ66 وتمكن من الاحتفاظ بمظهر جيد ووسيم بفضل النوم الكافي والتغذية المناسبة وممارسته الرياضة وإعراضه عن تناول الكحول.

وكتبت الصحيفة أن بوتين هو “الرئيس الأكثر شغفا بالرياضة بين كل الذين تربعوا على سدة الكرملين طوال تاريخه”.

ويمارس بوتين فنون القتال الشرقية منذ أن كان في الحادية عشرة من عمره، ويحمل لقب “ماستر” في رياضة الجودو والسامبو.

وأصبح في عام 2006 الرئيس الفخري لاتحاد الجودو الأوروبي، وفي عام 2010 حصل على شهادة “دكتوراه في الجودو” من جامعة يونغ الكورية الجنوبية، وحائز على الحزام الأسود في الكاراتيه.

المصدر: Lenta.ru