انجلترا – أشار خبراء بريطانيون إلى أن الحشرات قد تحل في يوم من الأيام محل الكلاب في البحث عن الأشياء غير المشروعة لأنها أرخص وأسرع في التدريب.

ويتم تدريب النحل على شم المخدرات والمتفجرات، ويمكن أن تكون على استعداد للبحث عن الألغام الأرضية في غضون 5 سنوات.

ويعمل الدكتور روس جيلاندرز، الباحث في جامعة سانت أندروز، على تدريب هذه الحشرات في إطار مشروع تموله الناتو (منظمة حلف شمال الأطلسي).

ويستخدم ماء السكر لتعليم النحل على معالجة رائحة المتفجرات كما لو كانت رحيقا، ويمكن للنحل استكشافها على بعد بضعة أمتار، وقد يصبح في النهاية على بعد كيلومتر.

وأوضح الفيزيائي، الدكتور جيلاندرز: يتمتع النحل بميزة أنه لا يمكنه تفجير الألغام عن طريق الخطأ، ويمكنه مسح الأرض التي لا يمكن للكلاب الوصول إليها بسهولة”.

لكنه اعترف أن مشكلة العمل مع النحل هو أنها يمكن أن تكون غير متوقعة، فخلال تجربة ميدانية واحدة، نال 20 لسعة في كاحله الذي لم تغطيه بدلة تربية النحل.

المصدر: ذي صن