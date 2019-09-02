ليبيا – حث رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح اليوم الإثنين الحكومة المؤقتة على معالجة مرتبات المعينين من قبل الحكومة بما يضمن صرفها لهؤلاء المعينين.

تعليمات المستشار صالح جاءت بحسب مستشاره الإعلامي حميد الصافي خلال زيارة أجراها اليوم لرئاسة مجلس وزراء المؤقتة في منطقة قرنادة ولقائه برئيس الوزراء عبدالله الثني وعدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة.

وقال الصافي إن صالح حث الحكومة المؤقتة خلال الاجتماع الذي حضره وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ووكيل وزارة الدفاع اللواء يونس فرحات، ورئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء خليفة حسني، معالجة أزمة المياه في طبرق.

وأشار الصافي إلى الاتفاق على تشكيل لجنة من مختلف القطاعات لزيارة بلدية طبرق والوقوف على احتياجاتها خاصة فيما يتعلق بالمياه والكهرباء.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

وأوضح أن رئيس مجلس النواب أصدر تعليماته للحكومة بتكليف رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة لتوفير المحولات المطلوبة لحل أزمة الكهرباء.

واتفق المجتمعون خلال الاجتماع على رفع رأس مال المصرف الزراعي إلى 100 مليون دينار ليبي؛ استعداداً لموسم الحرث وتوفير الأعلاف لمربي المواشي.

من جهة أخرى، طلب رئيس مجلس النواب ، من وزير الداخلية المستشار بوشناف تشديد المراقبة على المنافذ الخاضعة لسيطرة الحكومة المؤقتة، مؤكداً على ضرورة حصر الأجانب ومعرفة أماكن إقامتهم وعملهم.

كما حث المستشار صالح الحكومة للعمل من خلال وزير الخارجية والتعاون الدولي لتكثيف التواصل الدولي وبذل المزيد من الجهد لأجل تعزيز شرعية مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه والقوات المسلحة العربية الليبية وقداسة حربها على الإرهاب والميليشيات المسلحة.

وأشار الصافي إلى أن الاجتماع بحث الترتيبات النهائية لاستقبال رئيس مجلس النواب بجمهورية أفريقيا الوسطى المزمع وصوله للبيضاء الثلاثاء الموافق 4 سبتمبر الجاري.