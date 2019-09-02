الولايات المتحدة – تأهلت الأمريكية سيرينا ويليامز، امس إلى الدور ربع النهائي من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس (رولان غاروس).

وتغلبت سيرينا وليامز على الكرواتية بيترا مارتيتش ضمن منافسات ثمن النهائي بمجموعتين دون رد، بواقع 6-3 و6-4.

وتأهلت لربع النهائي أيضًا، البريطانية جوانا كونتا، والصينية كيانغ وانغ.

وتعد بطولة أمريكا إحدى البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام)، وانطلقت فعالياتها الإثنين الماضي، وتنتهي في 7 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البطولة 24 مليونا و193 ألف دولار، ويحمل لقب النسخة الماضية اليابانية أوساكا.

الأناضول