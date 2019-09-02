جونسون: سنخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر دون تأخير

جونسون: سنخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر دون تأخير

انجلترا – استبعد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تأجيل خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، موجها تحذيرا ضمنيا للمشرعين بأنه قد يجبر على الدعوة لإجراء انتخابات في حال قاموا بإعاقة “بريكست”.

وأكد جونسون خلال خطاب ألقاه من أمام “داوننغ ستريت”، أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر دون تأخير، مرجحا التوصل إلى صفقة بشأن “بريكست” خلال قمة للاتحاد الأوروبي، في أكتوبر المقبل.

وقال جونسون إن فرص التوصل إلى صفقة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “آخذة في الارتفاع”.

وأشار جونسون إلى أنه لا يرغب في إجراء انتخابات، لأنه دعا المشرعين إلى عدم التصويت لصالح مزيد من التأخير في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لوكالة “رويترز”، فإن المشرعين يخططون لمحاولة اغتنام الفترة البرلمانية، يوم الأربعاء، لإقرار تشريع يجبر جونسون على طلب تمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والمقرر حاليا في 31 أكتوبر.

وقال جونسون في هذا الصدد: “إذا فعلوا (صوتوا لصالح التأجيل)، فسوف يجعلون موقف المملكة المتحدة بلا أرجل، ما سيجعل أي مفاوضات أخرى مستحيلة للغاية”.

المصدر: رويترز