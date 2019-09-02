إسبانيا – أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن انتقال لاعبه البرازيلي رافينيا ألكنتارا إلى صفوف فريق سيلتا فيغو، وذلك قبل ساعات من إغلاق باب الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد برشلونة، في بيان رسمي، على تمديد عقد رافينيا حتى الموسم (2020-2021)، وإعارته لفريق سيلتا فيغو لمدة موسم واحد مقابل 1.5 مليون يورو.

ووصل رافينيا، صباح اليوم الاثنين، لمدينة فيغو من أجل إجراء الكشف الطبي وتوقيع العقد.

وسبق أن دافع رافينيا (26 عاما) عن ألوان سيلتا فيغو، خلال الموسم (2013-2014) على سبيل الإعارة أيضا، عندما كان لويس إنريكي مدربا للفريق، قبل أن يتولى بعدها تدريب الفريق الكتالوني.

وشارك اللاعب البرازيلي، خلال الموسم الماضي، في تسع مباريات وسجل هدفا، قبل أن يتعرض لإصابة خطيرة أثناء مباراة ضد أتلتيكو مدريد، في ملعب “واندا متروبوليتانو”.

المصدر: وكالات