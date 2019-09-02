ليبيا – افادت شركة الكهرباء نتيجة للاشتباكات الدائرة بمنطقة جنوب طرابلس أمس الأحد تعرضت محطة تحويل 30\11 ك.ف القرقنى لسقوط قذيفة على أحد المحولات تسببت في نشوب النيران واحتراق المحطة بالكامل ومخزن يحتوى على معدات وكوابل بالإضافة إلى تعرض سيارتان خدميتان وأجزاء من مبنى دائرة توزيع عين زاره الملاصق للمحطة للاحتراق بالكامل.

كما تسبب الحريق وفقاً للشركة العامة للكهرباء في انقطاع التيار الكهرباء على أجزاء واسعة من منطقة عين زارة وعلى الفور سارعت فرق الإطفاء التابعة لهيئة السلامة الوطنية بعين زاره وطرابلس وفرق السلامة العامة بالشركة بالإضافة لعدد من المواطنين الذين ساهموا في إخماد النيران وتمت السيطرة علي الحريق ولم تسجل أي أضرار بشرية تذكر.

وتعتبر محطة تحويل 30\11 ك.ف القرقنى أحد أهم محطات التحويل التي تغدي أحياء كثيرة من منطقة عين زاره والتي تقدر تكلفتها ما يفوق 3 مليون دينار ليبي ناهيك عن الزمن المطلوب لتوريد المعدات والذي يستغرق أكثر من عشرة أشهر بالإضافة إلى الجهد الذي سيبذل في صيانة المبنى والتركيبات والذي يتطلب كادر فني متخصص في تنفيذ أعمال التركيبات والاختبارات حتى يصبح بالإمكان إرجاع المحطة إلى وضعها السابق.