إيران – اكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي اليوم الاثنين، إن وجهات النظر أصبحت أقرب بمحادثات الاتفاق النووي مع فرنسا.

ولفت ربيعي إلى أن إيران تبحث مع فرنسا الإجراءات التقنية لتنفيذ أوروبا التزاماتها، مشيرا إلى أن مفاوضات الوفد الإيراني في باريس تركز على مسألة بيع النفط الإيراني والحصول على العائدات.

وأضاف ربيعي أن تنفيذ طهران الخطوة الثالثة على مسار تقليص الالتزامات بالاتفاق النووي، رهين برضاها عن تطبيق أوروبا التزاماتها في الاتفاق.

وإذ كشف ربيعي أن وجهات النظر بين الطرفين باتت أقرب، شدد على أن طهران ستعود لتطبيق الاتفاق النووي بالكامل في حال نفذت أوروبا التزاماتها.

ويزور باريس اليوم وفد إيراني برئاسة المساعد السياسي لوزير الخارجية عباس عراقجي، لبحث حزمة مقترحات فرنسية بصدد الاتفاق النووي والعقوبات المفروضة على طهران.

في غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي اليوم الاثنين، أن إيران أعدت نفسها للمضي بالخطوة الثالثة في الوقت المناسب، تزامنا مع الفرصة التي منحتها للدبلوماسية والحوار لتنفيذ التعهدات من قبل الأطراف في الاتفاق النووي.

وشدد على أن الخطوة الثالثة في إطار خفض التزامات إيران بالاتفاق النووي، جاهزة للتنفيذ وستكون أقوى من الخطوتين الأولى والثانية.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال أمس الأحد من موسكو، إن بلاده لن تترك طاولة المفاوضات ومستعدة لاستئناف العمل بالتزاماتها بالاتفاق النووي إذا نفذ الأوروبيون تعهداتهم.

المصدر: “رويترز”+ وكالات