نيويورك – حث أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لبنان وإسرائيل على تثبيت وقف إطلاق النار على حدودهما، والامتثال الكامل لقرارات مجلس الأمن.

وقال ستيفان دوغاريك الناطق باسم أمين عام الأمم المتحدة: “يدعو غوتيريش إلى ضبط النفس، ويدعو الطرفين إلى وقف جميع الأعمال التي تنتهك القرار 1701 ومنع ووقف الأعمال القتالية”.

وأعلن “حزب الله” أمس الأحد أنه، “عند الساعة الرابعة و15 دقيقة من بعد ظهر الأحد قامت مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر بتدمير آلية عسكرية عند طريق ثكنة أفيفيم وقتل وجرح من فيها”.

وكان الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله، قد أكد عزم الحزب على الرد على هجوم طائرتين مسيرتين إسرائيليتين انتحاريتين على الضاحية الجنوبية لبيروت فجر الأحد قبل الماضي.

من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي عدم وقوع إصابات في صفوف جنوده إثر العملية، موضحا أنها تمثلت “بإطلاق صاروخين أو ثلاثة مضادة للدروع باتجاه جيب عسكري وموقع أفيفيم دون وقوع إصابات.

المصدر: وكالات