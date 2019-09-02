الإمارات العربية – انتقد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش الوضع في لبنان، على خلفية التصعيد الأخير بين “حزب الله” وإسرائيل.

وكتب قرقاش على حسابه في “تويتر”: “قلوبنا مع لبنان واللبنانيين هذا المساء، فطالما عانوا من انفراد القرار وتداعياته، والمنطق أن قرار الحرب والسلام والاستقرار يجب أن يكون قرار الدولة ويعبر عن مصالحها الوطنية وسلامة مواطنيها في المقام الأول”.

وأعلن “حزب الله” في وقت سابق من يوم الأحد، عن سقوط قتلى وجرحى بين الجنود الإسرائيليين جراء استهداف الحزب لآلية عسكرية عند طريق ثكنة أفيفيم شمالي إسرائيل.

المصدر: RT