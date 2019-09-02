ليبيا – أكد وكيل وزارة المواصلات بحكومة الوفاق هشام بوشكيوات إيقاف تشغيل الرحلات من مطار معيتيقة ،لافتاً إلى أن عمله سيقتصر فقط على رحلات الإسعاف.

وقد نقلت شركات الطيران عملياتها التشغيلية بالكامل إلى مطار مصراتة لأول مرة منذ عملية ” فجر ليبيا ” سنة 2014 التي أعقبت خسارة الإسلاميين للإنتخابات ودُمر على أثرها مطار طرابلس الدولي وفي حينه أيضاً نُقلت الرحلات أيضاً لمصراتة قبل أن يعاد تشغيل مطار معيتيقة كمنفذ جوي لسكان العاصمة .

بوشكيوات أفاد في تصريح خاص لقناة “ليبيا الأحرار”أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد بأن المطار تعرض إلى 21 اعتداء منذ بداية ما تم وصفه بـ” العدوان على العاصمة”،موضحاً أن القصف الأخير على المطار كان بعدد من الصواريخ سقطت في ساحة وقوف الطائرات متسببا في إصابة 4 مسافرين من بينهم 3 حجاج كما استهدف مهبط المطار بشكل مباشر ما أدى إلى أضرار بالبنية التحتية للمطار.

وأشار إلى أن سيتم نقل حجاج الجنوب إلى مطار تمنهنت اليوم الاثنين،لافتاً إلى حدوث ربكة كبيرة للمسافرين القادمين والمغادرين،مبيناً في الوقت ذاته أن المطار توقف لمدة 24 ساعة ما نتج عنه تكدس المسافرين.

كما لفت إلى أن الوزارة عقدت إجتماعاً موسع لإيقاف التشغيل بمطار معيتيقة لأن الوضع داخل المطار أصبح غير أمن،على حد وصفه.

ومن جهته إتهم اللواء ” مبروك الغزوي ” آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية ” مليشيات مصراتة ” والمتحالفين معها باستهداف مطار معيتيقة بهدف نقل الحركة الجوية لمطار مدينتهم وذلك لعدة اسباب منها رغبتهم في السيطرة على حركة المسافرين والمسؤولين وكذلك منح مطار مصراتة صبغة أكثر مدنية بهدف التغطية على الانشطة التركية المعادية ، وذلك على حد قوله وتعبيره .

بوشكيوات إختتم حديثه بالقول:”حاولنا بكل ما أوتينا من صبر ومن تحمل مسؤولية من تشغيل المطار وعدم إيقافه لأننا نعي أن إيقاف المطار يترك نوع من الفوضى والتأخير والمتاعب للمسافرين بالخارج والداخل حيث طالبنا أكثر من 20مرة أن هذا هو المطار المدني الوحيد الذي يقدم خدمة مدنية صرفة ولكن وصلنا إلى نقطة لا يمكن الإستمرار بها فكل الشركات رفضت التشغيل وكل الأخوة العاملين رفضوا التشغيل لأن الموظف أصبح يرى الموت أمامه يوم بعد يوم”.

هذا وإتفقت وزارة المواصلات بحكومة الوفاق مع رؤساء مجالس شركات الطيران ومصلحة الطيران المدني وإدارة سلامة الطيران على مخاطبة المجلس الرئاسي وإحاطته بصعوبة الموقف وخطورته بشأن مطار معيتيقةوطلب اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة اللازمة لإعادة تشغيله بشكل آمن.

المكتب الإعلامي لوزارة المواصلات بحكومة الوفاق أشار إلى أن الاتفاق تم عقب الإجتماع الذي عقده وزير المواصلات المفوض ميلاد معتوق مع كل من:”وكيل الوزارة لشؤون الطيران والنقل الجوي،رئيس وبعض أعضاء مجلس إدارة الشركة الليبية الافريقية للطيران القابضة،رئيس مجلس ادارة الخطوط الليبية،مدير الخطوط الافريقية،رئيس مصلحة الطيران المدني،مدير ادارة سلامة الطيران”.