ليبيا – واصلت اللجنة المالية الدائمة بوزارة مالية الوفاق عقد إجتماعاتها التقابلية مع الجهات الممولة من الخزانة العامة برئاسة وزير المالية المفوض لليوم الثالث لمناقشة مشروع تقديرات الميزانيات المقترحة لعام2020.

مالية الوفاق أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن الجهات التي ناقشت ميزانيتها التقديرية كانت على النحو التالي :”ديوان وزارة الحكم المحلي – المجالس البلدية – جهاز الحرس البلدي – جهاز تنمية وتطوير مدينة غدامس – جهاز إدارة المدن التاريخية – الأمانة العامة للمجالس الأعلى للإدارة المحلية – اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية”.