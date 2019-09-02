أبوظبي – ارتفعت 5 بورصات عربية في نهاية تداولات الإثنين، متجاهلة عودة التوترات التجارية العالمية، بعد تبادل تطبيق رسوم جمركية جديدة من جانب الولايات المتحدة والصين، ما دفع أسعار النفط للانخفاض.

وبحلول الساعة (14:11 تغ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نوفمبر/ تشرين الثاني بنسبة 0.76 بالمئة أو 45 سنتا إلى 58.8 دولارا للبرميل.

كما هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر/ تشرين الأول بنسبة 0.29 بالمئة أو 16 سنتا إلى 54.94 دولارا للبرميل.

وجاءت بورصة دبي في صدارة الأسواق الرابحة، مع ارتفاع مؤشرها الرئيس بنسبة 4.77 بالمئة إلى 2889 نقطة، بدعم من مكاسب سهم “الإمارات دبي الوطني”.

فيما زادت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.68 بالمئة إلى 5156 نقطة، مع ارتفاع أسهم “أبوظبي التجاري” بنسبة 4.3 بالمئة و”أبوظبي الإسلامي” بنسبة 1.99 بالمئة.

وارتفعت بورصة مصر مع صعود مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 1.2 بالمئة إلى 15110 نقطة، بفعل عمليات شراء قوية للمؤسسات المحلية.

وصعدت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع ارتفاع مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 0.74 بالمئة إلى 7971 نقطة، بدعم من الأسهم القيادية في قطاع المصارف والبتروكيماويات.

وربحت بورصة البحرين ما نسبته 0.5 بالمئة إلى 1540 نقطة، مع صعود أسهم “الأهلي المتحد” بنسبة 1.52 بالمئة و”جي اف اتش” بنسبة 0.81 بالمئة.

في المقابل، انخفضت مؤشرات بورصة الكويت، وهبط المؤشر الأول بنسبة 0.32 بالمئة إلى 6550 نقطة، فيما نزل المؤشر الرئيس بنسبة 0.22 بالمئة إلى 4779 نقطة، وهبط المؤشر العام بنحو 0.29 بالمئة إلى 5953 نقطة.

وهبطت بورصة الأردن بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1817 نقطة، مع تراجع أسهم “البطاقات العالمية” بنسبة 5 بالمئة و”مناجم الفوسفات” بنحو 1.23 بالمئة و”جوبترول” بنسبة 0.62 بالمئة.

وأغلقت بورصة مسقط على انخفاض طفيف بنسبة 0.06 بالمئة إلى 4002 نقطة، مع تراجع أسهم “بنك ظفار” بنسبة 2.7 بالمئة و”المدينة تكافل” بنسبة 1.22 بالمئة و”بنك مسقط” بنسبة 0.89 بالمئة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

دبي: بنسبة 4.77 بالمئة إلى 2889 نقطة.

مصر: بنسبة 1.2 بالمئة إلى 15110 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.74 بالمئة إلى 7971 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.68 بالمئة إلى 5156 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1540 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

الكويت: بنسبة 0.32 بالمئة إلى 6550 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1817 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.06 بالمئة إلى 4002 نقطة.

الأناضول