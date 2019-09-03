ارتفاع حصيلة الفيضانات في جنوب المغرب إلى 8 قتلى

ارتفاع حصيلة الفيضانات في جنوب المغرب إلى 8 قتلى

المغرب – عثرت السلطات المغربية على جثة رجل فقد أثره عقب الفيضانات التي ضربت جنوب البلاد الأسبوع الماضي، لترتفع بذل كحصيلة المأساة التي نجمت عن سيول جرفت ملعبا لكرة القدم إلى 8 قتلى.

والأربعاء الفائت غمرت السيول ملعبا لكرة القدم في قرية تزيرت بضواحي مدينة تارودانت أثناء مباراة بين فريقين محليين من الهواة، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وفقدان ثامن وإصابة تاسع بجروح.

وحسب السلطات فإن الجثة التي عثر عليها الاثنين جرفتها السيول وتم العثور عليها على بعد حوالى 20 كم عن قرية تزيرت.

وكان شاهد عيان قد قال: “تحصن شبان في بناية صغيرة تتخذ مستودعا للملابس لكن السيول جرفتهم (…) إنها كارثة”.

وأكدت السلطات أنها فتحت تحقيقا “تحت إشراف النيابة العامة حول ظروف وملابسات هذا الحادث ولتحديد المسؤوليات”.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الأمطار المنهمرة بغزارة أعقبت موجة جفاف كبيرة ما جعل الفيضانات أكثر عنفا.

والفيضانات شائعة في المغرب ففي نهاية يوليو الفائت، قتل 15 شخصا إثر انهيار في التربة سبّبته فيضانات في طريق جنوب مراكش.

المصدر: “أ ف ب”