البرلمان الأوكراني يصادق على مشروع قانون لرفع الحصانة الدبلوماسية عن النواب

البرلمان الأوكراني يصادق على مشروع قانون لرفع الحصانة الدبلوماسية عن النواب

أوكرانيا – وافق البرلمان الأوكراني، الثلاثاء، على مشروع قانون، ينص على رفع الحصانة الدبلوماسية عن النواب.

جاء ذلك بموافقة 373 نائبا من أصل 404 نواب، صوتوا على مشروع القانون بمقر الجمعية العامة للبرلمان الأوكراني في العاصمة كييف.

وبموجب مشروع القانون، فإن أجهزة القضاء في البلاد، ستتمكن من استجواب ومقاضاة النواب، دون الحاجة لمواقفة البرلمان.

وسيدخل مشروع القانون حيز التنفيذ، اعتبارا من الأول من كانون الثاني/ يناير 2020.

ولا يتضمن مشروع القانون، محاكمة النواب بسبب تطلعاتهم السياسية وخطاباتهم التي لا تحتوي على إهانات للغير.

الأناضول