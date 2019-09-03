فلسطين – اعتقل الجيش الإسرائيلي 18 فلسطينيا في مناطق متعددة من الضفة الغربية خلال ساعات الليلة الماضية.

وقال الجيش، في بيان الثلاثاء إنه تم اعتقال الفلسطينيين بشبهة “الضلوع في نشاطات إرهابية شعبية”.

وأضاف: “تمت إحالة المقبوض عليهم للتحقيق من قبل قوات الأمن”.

وبشكل يومي، ينفذ الجيش الإسرائيلي حملات اعتقال في الضفة الغربية.

وعادة ما تتم الاعتقالات من المنازل الفلسطينية خلال ساعات ما بعد منتصف الليل.

ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى 5700 معتقل بينهم 230 طفلا و48 معتقلة و500 معتقل إداري (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.

الأناضول