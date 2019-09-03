إسرائيل – طالب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي قوات اليونيفيل ولبنان، بالعمل على وقف مشروع الصواريخ الدقيقة التابع لإيران و”حزب الله”.

وجاءت تصريحات كوخافي خلال لقائه قائد قوات اليونيفيل الدولية الخاصة بجنوب لبنان، الجنرال ستيفانو ديل أمس الأحد.

وحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فإن اللقاء “تم التخطيط له بشكل مسبق” وناقش التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وقضايا أخرى مثل مهمة قوات اليونيفيل والتجديد لها.

وقال كوخافي إن الجيش الإسرائيلي “لن يقبل مشروع الصواريخ الدقيقة التابع لحزب الله على الأراضي اللبنانية”، مضيفا أنه “يجب على لبنان واليونيفيل العمل لوقف مشروع الصواريخ الدقيقة التابع لإيران وحزب الله في لبنان وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بشكل دقيق. الوضع القائم اليوم لا يمكن التسامح معه”.

والخميس الماضي، أشار الجيش الإسرائيلي لـ”شخصيات إيرانية ولبنانية تقف على مشروع الصواريخ الدقيقة في لبنان”، الذي “يدار من قبل إيران وحزب الله بسرية تامة دون علم الحكومة اللبنانية”، وأن “المواقع المدنية اللبنانية أصبحت غطاء لهذه المواقع”.

المصدر: عرب 48