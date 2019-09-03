ليبيا – أكدت عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 نعيمة الحامي على أن المجلس يتابع الشأن الليبي وما يحدث في طرابلس بصفة عامة حيث قرر تشكيل لجنة لوضع رؤية لحل الأزمة وقامت اللجنة المكلفة بإعداد الرؤيا التي سيتم مناقشتها في جلسة خاصة وبالصدفة تزامن عقد جلسة المجلس مع طلب رئيس الرئاسي فائز السراج لعقد لقاء يجمع الأعضاء للتباحث في رؤية واضحة .

الحامي أشارت في تغطية خاصة اذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن الأعضاء أضافوا على رؤية المجلس العديد من الآراء لذلك تحتاج هذه الرؤيا لأكثر من جلسة حتى تنضج تماماً بشكل صحيح وتكون رؤية متكاملة وتجد الأرضية الحقيقية لتحقيقها.

ولفتت إلى أن المجلس لا يرغب بوضع رؤيا لتكون مجرد حبر على ورق بل يسعى لتقديم رؤيا واضحة وقابلة للتطبيق، كاشفةً عن إتفاق الأعضاء على التأجيل التصويت على الرؤيا بعد إسبوعين لتوسيع قاعدة المشاركة من خارج أعضاء المجلس من قبل المهتمين في هذا الشأن ودراستها أكثر لإعتمادها.

وعن ضمانات بأن لا تكون هذه الرؤيا مجرد جلسة تشاورية كالتي عقدت بين المجلس الرئاسي والنخب السياسية قالت إن دعوة السراج للقاء تعني أن المجلس الرئاسي حكومةً وأعضاء تيقنوا من ضرورة التشاور ولقاء الأجسام الأخرى لوضع خارطة حقيقية.

كما أوضحت أن اللقاء مع السراج يعد إستكمال للقائه مع النخب السياسية والثقافية السبت الماضي، معتقدةً أنه سيكون له لقاءات أخرى حتى تكتمل الرؤية لأنه عليه توسيع الرؤيا و القاعدة و مشاركة كل الأطراف حتى يجد رؤيا حقيقية للخروج من الأزمة.

وبيّنت أن الرؤيا نصت على ضرورة وجود قاعدة دستورية يبنى عليها للمرحلة القادم كون القاعدة هي الدستور لذلك يجب أن يخرج للنور ويتم الإستفتاء ومن ثم البناء عليه من خلال إنتخابات للوصول لدولة مستقرة وليست مرحلة إنتقالية جديدة، مشيرةً إلى أن المقترح يؤكد على أن يكون الدستور هو القاعدة الدستورية الحقيقية للمرحلة القادمة.

وتابعت قائلة :”لا زلنا لم نقدم ذلك في المقترح لا زال تحت الدراسة نحن عندما نقول المجلس الرئاسي إذا كنا نتحدث عن تقليص المجلس لـ 3 اعضاء وفصل الحكومة عن الرئاسي ذلك ما تم تصويت عليه في إحدى جلسات المجلس وبمجلس النواب لكن تم الوقوف عند آلية إختيار أعضاء الرئاسي ورئيس الحكومة، اليوم مصرون على إستكمال الإتفاق ما بين مجلس النواب والدولة على الفصل ما بين الرئاسي والحكومة وتقليص الرئاسي لـ 3 أعضاء”.

الحامي أشارت إلى أن مجلس الدولة الإستشاري حاول مد يده للأجسام الأخرى النظيرة له وهو مجلس النواب من أجل تحقيق أكتر مكاسب لهذا الشعب من خلال ما نص عليه الإتفاق السياسي بوجود لجان مشتركة لتعيين المناصب السيادية وتعديل بعض المواد الأخرى لكن سيطرة الجهات الخارجية على مجلس النواب ورئاسته عرقل هذا التقارب على الرغم أنه في لحظة ما تم الإتفاق على أحد المواد والتصويت داخل مجلس الدولة والنواب لكن هناك من عرقل وأوقف التوافق.

وأضافت أنه بوجود مجلس النواب داخل طرابلس لازال هناك تقارب وبعض اللقاءات التي تتم بين الأعضاء إن كانت عن طريق المناطق أو لجان للخروج برؤية تترجم التقارب والوفاق بين المجلسين، داعيةً جميع الأعضاء المتغيبين والمنقطعين على الإنضمام للأعضاء المجتمعين بطرابلس حتى يكتمل بصورته الحقيقية.

وأفادت أنه تم فيما سبق عقد لقاء بين رئاسة مجلس النواب الموازية في طرابلس ورئاسة الدولة الإستشاري الحريص على التقارب والتوافق ومد يد العون لمجلس النواب حتى يستطيع عقد جلساته داخل طرابلس بما يستطيع وكل ما يملك من إختصاصات.

عضو مجلس الدولة الاستشاري نوّهت إلى أن المجلس كان حريص في إختيار الوفد الذي سيقابل السراج ليمثل كل مناطق ليبيا فتضمن الوفد من هم من ( درنة، بنغازي،أجدابيا،سرت، مصراته، طرابلس، الجبل الغربي) لذلك كل فئات المجتمع الليبي ستشارك في اللقاء من خلال الـ 20 عضو الممثلين للمجلس.

وأكدت حرص المجلس على عدم الإنقسام والتشظي للم الشمل والوفاق لجميع الأطراف من أجل إمكانية تطبيق المخرجات على الارض، مبديةً إنزعاجها من الحكم المسبق الذي يطلقه البعض في هذه المراحل.

ختاماُ أعربت عن أملها بأن تكون هناك المسارات كالسياسي وهو الحل الضروري والمسار العسكري، مشيرةً إلى ضرورة أن يعي السراج ويلتفت بشكل صحيح أن الإجسام الموجودة في طرابلس كمجلس النواب والدولة بالأخص هو الشريك والجسم الذي كان له الفضل الأول في وجود المجلس الرئاسي بالعاصمة.