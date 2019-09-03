ليبيا – أكد عضو مجلس النواب مفتاح الشاعري أن المجلس تابع تقرير هيئة الرقابة الادارية وكله ثقة في الهيئة وموظفيها وبالتقرير الصادر عنهم.

الشاعري نوّه في مداخلة مع برنامج “LIVE” على قناة “NEWS 218” أمس الاثنين إلى أن النواب سيبحثون في الأرقام المهولة التي تحدث عنها التقرير والمبالغ المصروفة للحد من هدر للمال العام وتجنب حدوث أي جرائم اقتصادية مستقبلا.

وبشأن توقيف الحاسي،قال الشاعري إنه لا يتوقع أن تكون القيادة العامة للجيش لها علاقة بالأمر،مؤكدا أن الهيئة تتبع مجلس النواب مباشرة وليس للجهة التنفيذية علاقة بها.

وبخصوص تعليق موظفي الهيئة عملهم احتجاجا على اعتقال الحاسي،بيّن النائب أنه من حق الموظفين بالهيئة إبداء رأيهم والاعتصام أو تعليق العمل وهذا حق مشروع لهم لحين إيضاح أمر رئيس الهيئة.

وبشأن لقاءات المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة في القاهرة مع وزير الخارجية سامح شكري والجامعة العربية، قال الشاعري إن المبادرة المصرية موضوعية يمكن البناء عليها في حل الأزمة الليبية ومصر تلعب دورا مهما في حل الأزمة والبحث عن حكومة وحدة وطنية والحفاظ على السيادة الوطنية.

وأضاف أن الأمم المتحدة لا يوجد لديها أي حل نهائي للمشكلة الليبية،مقترحا أن يكون الحل “ليبيا ليبيا”، متوقعا عقد اجتماع ليبي برعاية الأمم المتحدة داخل ليبيا لحل الخلاف الحاصل.

عضو مجلس النواب لفت إلى أن مدينة البيضاء ستشهد الأربعاء المقبل اجتماعا لـ14 نائبا برفقة رئيس مجلس النواب مع رئيس مجلس نواب افريقيا الوسطى ربما يفضي لحل يلم شمل النواب،مشيرا إلى اتصالات تجرى مع أعضاء مجلس النواب المقاطعين لعقد جلسة يحضرون فيها،مؤكدا قبول الأطراف لحضور الجلسة.