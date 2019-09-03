الصين – اكد نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه، الثلاثاء، إن بلاده تعارض الحرب التجارية، غير المفيدة للصين والولايات المتحدة والعالم”، حسبما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

جاء ذلك، خلال لقاء جمع ليو مع وفد برئاسة عضوي مجلس الشيوخ الأمريكي، ستيف دانيس، وديفيد بيردو في بكين اليوم.

وأضاف ليو أن “العلاقات الصينية الأمريكية مرتبطة باستقرار العالم وازدهاره”.

وأعرب عن أمله في أن يتمكن الجانبان، من “تعميق التفاهم المتبادل والبحث عن أرضية مشتركة مع الاحتفاظ بالخلافات وحل المشكلات بشكل صحيح، على أساس المساواة والاحترام المتبادل”.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، إن الصين تماطل في مفاوضات التجارة مع بلاده، أملا منها في ظهور إدارة أمريكية جديدة، بعد الانتخابات المقبلة.

والأحد الماضي، دخلت حزمة جديدة من الرسوم الجمركية الأمريكية، على واردات صينية بقيمة 115 مليار دولار حيز التنفيذ.

فيما ستدخل حزمة ثانية من الرسوم بنفس النسبة، على واردات بكين بقيمة 160 مليار اعتبارا من 15 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ومطلع الشهر الجاري، دخل قرار صيني حيز التنفيذ، لفرض رسوم وجمارك بنسبة 5 و10 بالمئة إضافية، على سلع أمريكية المنشأ بقيمة 75 مليار دولار.

وأعلنت الصين أمس، أنها رفعت دعوى قضائية لدى منظمة التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة بعد فرض الأخيرة تعريفة جمركية إضافية، الأحد الماضي، بنسبة 15 بالمئة.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان، إن “التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة تنتهك بشدة التوافق الذي توصل إليه رئيسا الدولتين في أوساكا باليابان”.

الأناضول