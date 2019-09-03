إسبانيا – كشف تقرير صحفي إسباني، عن مفاجأة بشأن العلاقة بين النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش ونادي برشلونة.

وكان وكيل راكيتيتش يؤكد طوال الصيف أن اللاعب يريد الاستمرار في “كامب نو”، ولا يهتم بأي عروض تقدم له.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن راكيتيتش غير موقفه بعد أن ظل على مقاعد البدلاء طوال مباراة البارسا الأخيرة أمام أوساسونا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الليجا.

وأشارت الصحيفة إلى أن المباراة لعبت يوم السبت، ثم قام راكيتيتش بتقديم طلب يوم الأحد للإدارة للنظر في عرض يوفنتوس، وتقييمه قبل انتهاء الميركاتو بشكل رسمي.

وسبق أن أشارت تقارير إلى أن عرض يوفنتوس الأخير كان ينص على ضم راكيتيتش في صفقة تبادلية، مقابل تقديم أكثر من لاعب للبارسا كان أبرزهم الألماني إيمري كان والفرنسي بليز ماتويدي.

يذكر أن مساحة مشاركة راكيتيتش في المباريات تقلصت للغاية، بعد التعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونج قادمًا من أياكس.

المصدر: كووورة