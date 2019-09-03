لبنان – اكد المبعوث الفرنسي إلى لبنان بيار دوكان، الثلاثاء، إن مقررات المؤتمر الاقتصادي لمساعدة لبنان “سيدر” لا تزال قائمة، مؤكدًا على الالتزام ببرنامج استثماري.

وكانت تقارير صحفية تحدثت على إمكانية إلغاء مقررات مؤتمر “سيدر” جراء الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد.

ولفت دوكان، المكلف بمتابعة تنفيذ مقررات المؤتمر، عقب لقاء وزير المال علي حسن خليل في بيروت، “تحدثنا عن موازنة العام 2020 والوزير (اللبناني) أكّد لي أنّ الموازنة ستقرّ في وقتها وهذا أمر ضروري وهام”.

وقال دوكان، خلال مؤتمر صحفي ببيروت، إن “سيدر” لا يزال قائما إذ أنه لا يوجد بند بطلان أو نهاية فقد التزمنا بإطار “سيدر” ببرنامج استثمار يمتد على 12 عامًا، لم نقل إن المؤتمر مؤقت أو يمتد على 4 أو 5 سنوات.

و”سيدر” هو مؤتمر اقتصادي عقد 6 أبريل/ نيسان 2018، في باريس بمشاركة 50 دولة بهدف دعم اقتصاد لبنان، حيث بلغت القروض المالية الإجمالية من الدول المانحة قرابة 12 مليار دولار.

والتقى المبعوث الفرنسي، الذي وصل بيروت، الثلاثاء، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني منصور بطيش ببيروت، وبحث معه الاوضاع الاقتصادية العامة في البلاد.

ويعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة، تفاقمها الاضطرابات السياسية التي تعصف بالبلاد، وبلغ إجمالي الدين العام 86.2 مليار دولار في الربع الأول من 2019، وفق أرقام رسمية.

وفي 24 أغسطس/ آب الماضي، خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني (Fitch Ratings) للبنان من B- إلى CCC.

الأناضول