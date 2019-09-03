ليبيا – عقد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أمس الاثنين اجتماعات متتالية مع كل من وزير الحكم المحلي ورئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية ورئيس هيئة الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المؤقتة.

الإجتماعات ناقشت بحسب وكالة الأنباء التابعة للحكومة المؤقتة جملة من الموضوعات والقضايا المتعلقة بأزمة المياه في مدينة طبرق وتفعيل مشروع الطريق المزدوج طبرق أمساعد ومنع الشاحنات من المسير ليلا حفاظا على أرواح المسافرين من خطورة الطريق القائمة حاليًا في هذه المنطقة.

وبحث الحضور سداد المستخلصات المالية للمشاريع التي نفذت والتي جاري تنفيذها والتي سوف تنفذ في مشروعات المياه والبنية التحتية إضافة إلى مشروع تدوير القمامة بالبلدية والبلديات المجاورة لها.

كما تم مناقشة استعداد هيئة الكهرباء لفصل الشتاء القادم وذلك بتوفير التجهيزات والمعدات الكهربائية اللازمة وتنسيق ذلك مع رئاسة الوزراء بالحكومة المؤقتة والجهات ذات العلاقة.

المجتمعون تطرقوا إلى مشروعات المياه من خلال المؤسسة الوطنية للموارد المائية وتم اطلاع رئيس مجلس النواب على المشروعات المائية التي نفذت والتي تحت التنفيذ‎.