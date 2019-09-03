ليبيا – قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب إن عصابات تشادية معارضة احتلت مدينة مرزق في الجنوب وأعلنت ما يسمى بـ “سلطنة التبو“.

الميهوب أوضح في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنبك”الروسية أمس الاثنين أن العصابات التشادية التي احتلت المدينة وقامت بالتطهير العرقي فيها مدعومة من حكومة الوفاق فائز السراج وأنها أمدتها بالسلاح والعتاد للقيام بالجرائم التي ارتكبتها في ليبيا.

وشدد على أن لجنة الدفاع والأمن القومي ستخاطب مجلس الأمن والمجتمع الدولي بشأن ما أعلنته المليشيات في الجنوب وأن سيادة ليبيا غير قابلة للتقسيم أو إعلان أية مدن مستقلة بذاتها وأن الأمر يعد انتهاكا للسيادة الليبية.

رئيس لجنة الدفاع و الأمن القومي طالب برفع حظر التسليح عن الجيش للدفاع عن السيادة الليبية خاصة أن الجيش يعمل على بسط السيطرة الكاملة على التراب الوطني الليبي.