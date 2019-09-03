بروكسل – استقر اليورو الأوروبي، الثلاثاء، قرب أدنى مستوياته أمام الدولار في 28 شهرا، وبالتحديد منذ مايو/ أيار 2017، مدفوعا بتباطؤ اقتصادي في منطقة اليورو، إضافة إلى التوترات التجارية.

ويشهد اقتصاد منطقة اليورو تباطؤا في النمو، فيما أظهر مؤشر مديري المشتريات الصناعي للمنطقة ككل الصادر، الإثنين، انكماشا في أغسطس/ آب الماضي، للشهر السابع على التوالي.

وفي يوليو/ تموز، توقع صندوق النقد الدولي، تباطؤ نمو اقتصاد منطقة اليورو (19 دولة) إلى 1.3 بالمئة في 2019 مقابل 1.9 بالمئة في 2018.

وتراجع مؤشر اليورو إلى 1.092 أمام الدولار الأمريكي، عند الساعة (09:28 ت.غ)، نزولا من إغلاق الإثنين البالغ 1.0966.

كذلك، تضغط التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، على أسواق منطقة اليورو، التي تعد مصدرا للسلع الأولية للمصانع في الصين على وجه الخصوص.

الأناضول