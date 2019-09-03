بعد توقف تصويره بشكل مفاجئ.. عادل إمام يعود إلى “فلانتينو” مجدداً

بعد توقف تصويره بشكل مفاجئ.. عادل إمام يعود إلى “فلانتينو” مجدداً

مصر – أكثر من ثلاثة أشهر توقف خلالها الزعيم عادل إمام عن تصوير مسلسل “فلانتينو” الذي كان من المفترض عرضه رمضان الماضي إلا أن التصوير لم يكتمل وسيطر حينها الغموض عن الأسباب الحقيقية لتوقف التصوير والخروج من السباق الرمضاني الماضي.

عد انتشار أخبار عن إصابة “الزعيم” بتعب وبمرض شديد منعه من استكمال التصوير، يبدو أنه يدخل مجدداً البلاتوهات لاستئناف تصوير المسلسل الذي انتهى بالفعل من تصوير نحو ٤٠ في المائة من مشاهده.

وترددت أقويل في كواليس العمل بأن هناك اتجاهاً لعرض المسلسل بعيداً عن شهر رمضان رغم تأكيد مخرج ومنتج العمل رامي إمام عرض المسلسل في رمضان 2020.

ويجسد “الزعيم” شخصية رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبدالمجيد فلانتينو، ويواجه طوال الأحداث مشكلات وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار كوميدي تشويقي اجتماعي.

مسلسل “فالنتينو” يشارك في بطولته مجموعة من النجوم بجانب الزعيم، منهم داليا البحيرى ودلال عبدالعزيز ورانيا محمود ياسين.

وسائل اعلام مصرية